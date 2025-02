Calcio dilettanti: Seconda categoria. Coppa: il Celtic continua il sogno. Recuperi: Fc 70 e Casina esultano

Il sogno continua solo per il Celtic Cavriago: è l’unica squadra reggiana rimasta in corsa nella fase regionale della Coppa di Seconda categoria. Agli ottavi di finale è arrivato il successo per 1-0 sullo Junior Finale, grazie alla rete di Muto al minuto 83.

Niente da fare, invece, per lo United Albinea: sconfitta per 1-0 col Piumazzo. Oltre Celtic e Piumazzo, sono ai quarti di finale Sermide Calcio, Dogatese, Crevalcore, Accademia Marignanese, Pianellese e una tra Ac Libertas e Team Crociati. Prossimamente verranno sorteggiati gli abbinamenti dei quarti.

Rimanendo in tema coppe, in quella di Promozione hanno raggiunto il Campagnola nelle semifinali il Futura Fornovo Medesano (1-0 sulla Sannazzarese), e la Comacchiese (4-0 sulla Stella Rimini). Manca la vincente tra Centese e Bentivoglio, e poi ci saranno i sorteggi degli abbinamenti delle semifinali.

Passiamo ai campionati: si sono giocati due recuperi del 16° turno di Seconda categoria.

Nel girone D importante successo dell’Fc 70 nel derby di Sant’Ilario. Vittoria per 1-0 sullo Sporting Club Sant’Ilario: gol decisivo di Aracri al minuto 73. E dire che l’Fc 70 veniva da quattro sconfitte: una vittoria che spinge la squadra a 15 punti, cioè a +2 sui playout, mentre lo Sporting (25 punti) ora non vince da cinque gare.

Nel girone E colpo esterno del Real Casina nel derby tutto in salsa montanara con la Cerredolese. Anche qui 1-0: gol partita di Favali nel primo tempo, al 23’. I ragazzi di Cerredolo restano a 21 punti (-6 dai playoff), mentre i biancorossi di Casina hanno agganciato proprio i playoff salendo a 27 punti.