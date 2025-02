Calcio dilettanti: Seconda categoria. Il Santos esonera mister Nobili. Bonini promosso dagli Juniores

Nei giorni scorsi il Santos 1948 ha deciso di sollevare dall’incarico di allenatore della squadra mister Maurizio Nobili e domenica è andato in panchina il tecnico della Juniores Elite Dario Bonini. "La società ringrazia mister Nobili e il suo collaboratore, Moris Venturi, per il lavoro e la professionalità profusi - recita il comunicato del Santos 1948 - ad entrambi auguriamo di cuore di proseguire l’attività sportiva nel migliore dei modi. Al posto di mister Nobili è stato promosso dalla Juniores Elite Dario Bonini (nella foto), che ha già guidato la prima squadra domenica nella bella vittoria per 3-0 contro il Sant’Ilario, confermando il suo impegno a potare a termina la stagione sia alla guida della Juniores Elite sia alla guida della prima squadra. Al suo fianco, come vice allenatore, la società ha deciso di affiancargli Oklent Magani, storico capitano della prima squadra, in questo momento alle prese con un infortunio piuttosto grave che lo terrà lontano dai campi per alcuni mesi. Confermato invece l’allenatore dei portieri Nico Iotti".

Assieme a Magani, anche il diesse Cristian Paganelli, dopo 6 anni dietro alla scrivania, indosserà di nuovo le scarpette bullonate per dare supporto al nuovo staff della prima squadra in qualità di collaboratore tecnico.

Domenica il Santos avrà il derby contro la Reggio Calcio: una partita delicatissima e sentita, grazie alla quale il sodalizio di via Tassoni cercherà di staccarsi dal terzultimo posto in classifica del girone D del campionato di Seconda categoria.