CALCIO DILETTANTI. Seconda Categoria, in casa Collinello e Fiumanese

Il programma delle formazioni forlivesi in questo fine settimana nei campionati di Seconda e Terza Categoria. In Seconda Fiumanese in casa per avvicinare la vetta del girone N. In quello O il Collinello capolista è tra le mura amiche. In Terza il Medla, secondo, in casa col Predappio.

Seconda Categoria, 18ª giornata. Girone N. Domani (14.30): Fiumanese (34)- Romagna (18), Valmontone Castrocaro (6)-Fornace Zarattini (18), Real Cava (7)-Porto Fuori (23). Deportivo Roncadello (16)-Low Ponte (25). Girone O: Collinello (42)-Around (19), Italtex San Colombano (20)- Rubicone/Calisese (27), Atletic Frampula (26)-Alfero (20).

Terza Categoria, 18ª giornata. Oggi (14.30): Medla (32)-Predappio (15), Bertinoro (29)-Aurora (31), Bagnolo (19)-Torresavio (34), Vigne (20)-Carpinello (30), Sarsinate (27)-Civitella B (9), Union Sammartinese (17)-Vallesavio (14). Domani: ArtusiAnna (20)-Junior Romagna (4).

f. p.