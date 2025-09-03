Calcio dilettanti. Seconda e Terza Categoria fanno il punto. A Ravenna riunione della Figc-Lnd

Si è tenuta a Ravenna la tradizionale riunione di inizio stagione della delegazione bizantina della Figc-Lnd con la presenza delle società di Seconda e Terza Categoria della provincia, quelle che partecipano al campionato Juniores. Presenti i rappresentanti degli arbitri e dell’Aic di Ravenna. Hanno fatto gli onori di casa il delegato di Ravenna della Figc-Lnd, Johannes Donati e il presidente regionale Simone Alberici con ospite d’eccezione Barbara Monti, assessore comunale a Ravenna. Il presidente Alberici, oltre ad aver salutato i presidenti, ha ricordato le novità regolamentare, soprattutto in tema di tesseramenti mentre l’assessore ha fatto i complimenti alle società per l’impegno profuso, anche dal punto di vista sociale, con il lavoro fatto sui giovani del territorio.

Johannes Donati ha presentato i campionati di competenza ravennate, ricordando con soddisfazione che in provincia operano 80 società con oltre 9.000 tesserati per un calcio in grande salute. Inoltre la Coppa di Terza, quest’anno avrà anche una fase regionale.

u.b.