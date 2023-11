Calcio dilettanti. Seconda, Vecchiazzano a Casalborsetti

Così l’11ª giornata delle forlivesi in Seconda e Terza Categoria. In trasferta il Vecchiazzano, capolista in Seconda. In Terza big match per l’Atletic Frampula.

Seconda Categoria (domani 14.30). Girone N: Casalborsetti (15)-Vecchiazzano (28), Marina (25)-Valmontone Castrocaro (10), Porto Fuori (10)-Deportivo Roncadello (10), Real Cava (12)- Fiumanese (21). Girone O: Collinello (16)-PioppaGattolino (19), Real Montefeltro (12)-San Colombano Italtex (16).

Terza Categoria. Girone A Forlì-Cesena (oggi 14.30): Artusianna (10)-Real Meldola (8), Alfero (17)-Bertinoro (17), Predappio (6)-Bagnolo (17), Panighina (12)- Union Sammartinese (16), Vallesavio (9)-Sporting Valbidente (16), Atletico Piavola (8)-Torresavio (18). Domani: Atletic Frampula (17)-San Carlo (18). Girone A Ravenna, domani: Bisanzio San Michele (7)-Carpinello (15).