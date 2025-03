Calcio dilettanti. Settore giovanile, riconoscimento per la Portuense. Ai rossoneri la qualifica di Scuola Calcio Elite

Mercoledì sera la Portuense ha ricevuto la visita della Federazione, che ha consegnato per il quinto anno anno di fila il riconoscimento di scuola calcio Élite (ora chiamato scuola calcio riconosciuta di terzo livello). "E’ una grande soddisfazione – esulta il responsabile del settore giovanile Marcello Rinaldi (a destra nella foto assieme all’allenatore della prima squadra Alessandro Baiesi, a sinistra ndr) – Ringraziamo come sempre tutti i nostri tesserati, le loro famiglie, gli allenatori, i dirigenti, i collaboratori e i nostri preziosi sponsor. Tutte componenti indispensabili che ci dànno il massimo supporto e impegno per continuare a crescere col settore giovanile". E’ un’attestazione di stima e di continuità nel lavoro svolto nella promozione del calcio a livello giovanile.

A Portomaggiore credono molto nei giovani, i più promettenti giocano in pianta stabile in prima squadra. Ricordiamo che nel 2022 la Portuense vinse il titolo regionale di categoria. Bene i giovani rossoneri, non si può dire altrettanto della prima squadra, che naviga a vista nel mare tempestoso della zona playout e deve assolutamente risalire la china.

f. v.