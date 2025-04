Calcio dilettanti: sfide decisive per Correggese e altre squadre in Eccellenza e Promozione

L’incognita sosta (lunga ben due settimane) nella ripartenza del calcio dilettanti. Ultimi 180’ (calcio d’inizio alle 16.30) da Eccellenza a Seconda categoria, mentre la Terza vivrà altri tre turni. Un solo risultato per la Correggese che al "Borelli" deve piegare i piacentini del Gotico Garibaldina (impegnati a garantirsi il finora unico play-out) per poi giocarsi il primo posto all’ultima giornata col Nibbiano fra sette giorni. La capolista di mister Rastelli è attesa dal derby esterno con la tranquilla Agazzanese. Pronta a sfruttare eventuali passi falsi la Vianese di scena sul sintetico dello Zola Predosa, senza più obiettivi. Un’Arcetana al completo viaggia a Castelvetro per sigillare l’impresa salvezza di fronte alle Terre di Castelli che possono ancora sperare di agguantare i play-off, anche se l’attuale gap di 8 punti dalla Vianese glieli negherebbe. Trasferta complicata per il Rolo che deve far punti con la Fidentina, perché il Colorno, terzultimo, ha il jolly della sfida contro la cenerentola Virtus Castelfranco.

In Promozione otto reggiane sgomitano fra play-off e play-out: Vezzano e Bibbiano/San Polo devono condannare alla Prima categoria rispettivamente Fidenza e Sorbolo Biancazzurra, mentre in coda il Masone deve risolvere il rebus Bagnolese e chiede aiuto al tranquillo Boretto opposto al Monticelli, primo team in zona salvezza a +3 sui cittadini. Farà caldo sull’asse Reggio-Modena nel girone B con fari puntati a Fiorano dove il Campagnola del mister ex di turno Mattia Manfredini difende l’argento ora in coabitazione con la Sanmichelese attesa dallo spareggio con la Pieve Nonantola. Match da dentro o fuori per il Castellarano che ospita la pericolante Smile, attuale penultima che ha ancora mire di garantirsi almeno gli spareggi salvezza. Il Baiso/Secchia prova ad agguantare le zone nobili sfidando il Montombraro ancora a caccia di punti tranquillità. Obiettivo salvezza nel mirino della Sammartinese che non avrà vita facile col Castelnuovo Rangone.

Salto di categoria a un passo per il trio Virtus Correggio-Novellara-Celtic Cavriago per il quale potrebbe bastare anche la sconfitta nel caso in cui le inseguitrici non dovessero far punti. Nel girone C di Prima categoria i correggesi a Rubiera dove i locali devono garantirsi il pass per i play-off, mentre l’argentata Virtus Libertas è condannata al blitz sul Corlo. Intricata la bagarre salvezza con gli scontri diretti Atletic Progetto Montagna-Boca Barco e Campeginese-Original Celtic Bhoys in cui gli ospiti devono svestire la maglia nera che significa retrocessione diretta. Champagne in ghiaccio per il Novellara atteso dal derby del "Rinaldi" col Reggiolo costretto a vincere per abbandonare la quinta piazza che non assicura i play-off a causa del distacco ben oltre i 6 punti dalla seconda. Spareggio a Rio Saliceto nella stracomunale fra la vice-leader San Prospero e la terza Virtus Mandrio coi locali a caccia del 12° hurrà in stecca.

Attesa ormai finita anche per il Celtic Cavriago che viaggia a Cerredolo contro i locali ormai tagliati fuori dai primi 5 posti. Eccellenza Brescello Piccardo (54)-Salsomaggiore (43); Correggese (67)-Gotico Garibaldina (29); Fabbrico (40)-Borgo San Donnino (45); Fidentina (55)-Rolo (29); Sporting Scandiano (22)-Real Formigine (38); Terre di Castelli (55)-Arcetana (37); Zola Predosa (53)-Vianese (63). Promozione Girone A: Bibbiano/San Polo (53)-Sorbolo Biancazzurra (26); Boretto (45)-Monticelli (36); Fidenza (26)-Vezzano (56); Luzzara (47)-Sannazzarese (31); Masone (33)-Bagnolese (37); Montecchio (44)-Carignano (51).

Girone B: Casalgrande (43)-Riese (50); Castellarano (59)-Smile (25); Fiorano (26)-Campagnola (63); Montombraro (36)-Baiso/Secchia (54) sul sintetico modenese di San Prospero; Sammartinese (34)-C.Ragnone (54). Prima categoria Girone B: Marzolara (44)-Barcaccia (14) a Calestano; Palanzano (38)-Atletico Bibbiano Canossa (40); Quattro Castella (38)-Langhiranese (58).

Girone C: Atletic Progetto Montagna (23)-Boca Barco (30) sul sintetico di Castelnovo Monti; Campeginese (24)-Original Celtic Bhoys (20); Corlo (21)-Virtus Libertas (53); Daino S.Croce (36)-Guastalla (44); FalkGalileo (50)-Povigliese (34); Rubierese (48)-Virtus Correggio (58). Seconda categoria Girone D: Fc 70 (23)-Virtus Calerno (31); Reggio Calcio (10)-S.Ilario (27); Reggiolo (39)-Novellara (56); San Prospero Correggio (52)-Virtus Mandrio (46); Santos 1948 (21)-Rubiera (30); Saxum United (36)-San Faustino (30); Virtus Bagnolo (22)-R.Viadana (41).

Girone E: Cerredolese (35)-Celtic Cavriago (54); Consolata (23)-Boiardo Maer (26); Eagles Sassuolo (8)-Casalgrandese (30); Fellegara (46)-Borzanese (31) a Pratissolo; Montecavolo (30)-Carpineti (43); Puianello (18)-Roteglia (29); Real Casina (37)-United Albinea (49). Terza categoria Amici di Davide (35)-Ramiseto (16); Biasola (21)-Cavriago (52) a Salvarano; Coviolo (30)-Gatta (35); Plaza Montecchio (43)-Felina (23); Rivalta (51)-Invicta Gavasseto (22) a Biasola; Sporting Tre Croci (44)-Cadelbosco (43); Sporting Cavriago (65)-Fogliano (36); Vetto (51)-Collagna (25).