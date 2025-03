Calcio Dilettanti. Sono sei gli anticipi. Testa-coda a Formigine

Ultimo sabato con anticipi nei campionati regionali (oggi 6 gare alle 15 per le modenesi), perché poi nelle ultime sei giornate di Eccellenza, Promozione e Prima si giocherà tutti insieme la domenica. In Promozione a Formigine uno Smile scivolato al penultimo posto dopo 3 ko di fila riceve la Sanmichelese lanciata al 3° posto dopo 3 successi consecutivi: Pgs senza l’infortunato Darga, nei sassolesi Ashong in dubbio, ko Farina, i due Ferrari e Notari. In Prima ’D’ si gioca un Pavullo-Lama da brividi, coi frignanesi penultimi (4 ko di fila) a -2 dai biancorossi e dalla Vis San Prospero. Nelle altre gare Real Dragone-Junior Fiorano (Seconda F), Bondeno-Junior Finale (Seconda G), Audax-Ath. Solignano (Terza A) e Fosdondo-Sanfa (Terza B).

SERIE D. Bisognerà attendere probabilmente fine aprile o i primi di maggio (il 3 maggio c’è l’ultima di regular season) per conoscere l’entità della penalizzazione dello Zenith. Intanto domani nella 10^ di ritorno (oggi anticipo alle 17,30 Ravenna-Zenith) la Cittadella salita a +6 sulla zanca playout prova a chiudere il discorso salvezza sul campo del Fiorenzuola ultimo e reduce da 4 ko di fila. Mister Gori deve fare a meno dei soli Tesa e Fontana, ballottaggio a sinistra fra Martey e Sardella, nei piacentini out Tringali e Mosole, in dubbio Oboe, rientrato Parisi.

Eccellenza. L’11^ giornata di domani si apre oggi con Fabbrico-Brescello. Domani le tre modenesi: il Terre quarto (3 vittorie di fila) gioca a Fidenza col Borgo San Donnino senza Massari, Ben Driss e Azzi, nei ducali squalificati Som, Lorenzani e Setti, ko Ferretti, in dubbio Bationo, torna Roma; il Formigine (ko Carrera, Operato e Cuoghi) sfida la Fidentina al completo per proseguire la lotta salvezza; il Castelfranco già retrocesso ospita la Correggese seconda.

d.s.