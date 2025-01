Calcio dilettanti. Spicca anche Centese-Consandolo. In Prima recupera il Codifiume

Questo il programma di oggi, per le formazioni della nostra provincia. Eccellenza girone B: Mezzolara-Sant’Agostino 14,30.

Promozione girone C: Centese-Consandolo, Mesola-Comacchiese, Portuense-Casumaro

e X Martiri-Masi Torello.

Per i recuperi, in Promozione, Faro-Comacchiese mercoledì 15 gennaio alle 20.30, in Prima Categoria ecco Persiceto-Santa Maria Codifiume, in programma stasera alle 20.30.

In Coppa, sempre di Promozione, ecco Comacchiese-Stella e Centese-Bentivoglio, che si sfideranno la sera del 26 febbraio.