Calcio dilettanti: spicca la gara del Daino Santa Croce a Campogalliano contro i ferraresi del Gallo. Mercoledì di Coppa con vista finalissima per un poker di club Mercoledì di Coppa Italia con semifinali emozionanti per club reggiani. Daino Santa Croce sfida il Gallo, S.Ilario affronta il Fosdondo. Rigori in caso di parità.