Calcio dilettanti. Stabilite le quote under per la stagione 2025/26. In Eccellenza è un 2007

Grande sorpresa fra le "quote" under nella prossima stagione, soprattutto per quanto riguarda l’Eccellenza Toscana. Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale infatti ha deciso i giovani per la prossima stagione calcistica 2025/2026. Dopo che la Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato i giovani per la Serie D (saranno ancora tre, con “naturale“ scalata di un’annata: e quindi un classe 2005, un 2006 e un 2007) ed ha lasciato invece ancora libertà decisionale interna ad ogni singolo comitato regionale, ecco che in Toscana il C.R.T. presieduto da Paolo Mangini (... che lunedì scorso era in Versilia, ospite del programma social/tv ’Palla al centro’ dove ha illustrato nel dettaglio tutte le ragioni che stanno dietro a queste scelta) ha deciso di tenere una quota obbligatoria anche nei prossimi campionati di Eccellenza e di Promozione... con la novità però che in Eccellenza rispetto a quest’anno di fatto salta un’annata (quella dei 2006) dato che l’under nel massimo campionato regionale sarà un 2007. Il 2006 sarà invece il giovane in Promozione. Nessuna quota in Prima, Seconda e Terza categoria come ormai da anni. Il 2005 era l’ultimo con il vincolo.