Calcio dilettanti, stasera alle 20.30. In campo l’Eccellenza: Fcr e Fratta in casa

Turno infrasettimanale oggi nel calcio dilettanti. In Eccellenza in campo Fratta e Fcr (20.30). Al ‘Vasco Spazzoli’ la matricola terribile nata dal genio di Enrico Malandri, reduce dal punto prezioso còlto sul difficile campo dello Young Santarcangelo, cerca conferme (e continuità) ospitando una Sampierana prepotentemente rilanciata dal clamoroso successo di proporzioni tennistiche (6-1) ai danni del Medicina Fossatone.

Appaiata alla Fratta al quarto posto della classifica c’è l’Fcr Forlì, sonoramente maltrattata dal Mezzolara a domicilio nell’ultimo turno. I biancorossi di Daniele Mordini, travolti (4-1) dall’ardore dei bolognesi – dimostratisi l’unica formazione in possesso dei requisiti per dare fastidio alla corazzata Ars et Labor (fu Spal) Ferrara –, fremono per rifarsi prontamente con l’improbabile Pietracuta dei sammarinesi, fanalino di coda a braccetto col Solarolo con 5 punti.

Il programma della 10ª giornata (ore 20.30): Massa Lombarda-Sanpaimola (14.30), Castenaso-Sant’Agostino, Comacchiese-Mesola, Fratta Terme-Sampierana, Fcr Forlì-Pietracuta, Medicina Fossatone-Faenza, Osteria Grande-Mezzolara, Russi-Young Santarcangelo, Solarolo-Ars et Labor. Classifica: Ars et Labor 21; Mezzolara 19; Castenaso 17; Fratta Terme, Fcr Forlì 16; Massa Lombarda 15; Sampierana, Sanpaimola, S. Agostino, Medicina F. 14; Russi 12; Y. Santarcangelo 10; Faenza 8; Mesola 7; Comacchiese, Osteria Grande 6; Solarolo e Pietracuta 5.

In campo anche la Promozione (girone D), ma senza il Civitella, unica portacolori forlivese, che usufruirà del proprio turno di riposo. Il programma della 10ª giornata (ore 20.30): Savignanese-Bellaria (14.30), Vis Novafeltria-Roncofreddo (14.30), Bakia Cesenatico-Cervia United, Classe-S. Pietro in Vincoli, Diegaro-Gambettola, Misano-Stella, Reno-Bagnacavallo, Riccione-Bellariva Virtus. Classifica: Savignanese 21; Cervia Utd 18; Vis Novafeltria, Misano, Stella 16; Bakia 15; Gambettola 14; Roncofreddo 12; Riccione 1926, Diegaro 11; San Pietro in Vincoli, Bellaria, Reno 9; Bellariva V. 7; Civitella, Bagnacavallo 6; Classe 2.

Ferma la Prima, per quanto riguarda infine il girone O di Seconda Categoria oggi per l’8ª giornata l’Atletic Frampula farà visita (ore 20.30) ai cesenati della Virtus S. Mauro. E in terza si recuperano gli ultimi 30’ del match tra Union Sammartinese e Sporting Castrocaro della prima giornata: la partita era stata sospesa, per il maltempo, con i padroni di casa iavanti 1-0.

Marco Lombardi