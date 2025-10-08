Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Calcio Dilettanti. Stasera si gioca la Coppa di Prima. Vanno in campo undici modenesi

Calcio Dilettanti. Stasera si gioca la Coppa di Prima. Vanno in campo undici modenesi

Serata dedicata alla Coppa di Prima categoria per i dilettanti (20,30) con le sfide del secondo turno (32esimi di finale)...

di DAVIDE SETTI
8 ottobre 2025
Serata dedicata alla Coppa di Prima categoria per i dilettanti (20,30) con le sfide del secondo turno (32esimi di finale)...

Serata dedicata alla Coppa di Prima categoria per i dilettanti (20,30) con le sfide del secondo turno (32esimi di finale)...

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Serata dedicata alla Coppa di Prima categoria per i dilettanti (20,30) con le sfide del secondo turno (32esimi di finale) che vede ancora in corsa 11 formazioni modenesi (in caso di parità al 90’ subito i rigori): nella macroarea "B" si giocano Cavezzo-Mirandolese, Colombaro-Polinago, Valsa-Spilamberto, Modenese-Campeginese (ore 15,30), Nonantola-Ravarino e Novellara-San Damaso, oltre alle due sfide tutte reggiane Guastalla-Daino e United Albinea-Boca Barco; nella macroarea ’C’ invece c’è la sfida Appennino-Anzolavino, unica modenese dirottata geograficamente con bolognesi, ferraresi e ravennati, mentre le altre gare del gruppo sono Pontelagoscuro-Olimpia Quartesana, Portuense-Copparo, Real Fusignano-Reno Molinella, Real Salabolognese-Crevalcore, Savarna-C. Erika Lavezzola, Savena-Sporting Vado e Sporting Airone-Basca. Le 32 qualificate dalle gare di stasera daranno vita ai sedicesimi di finale del 3/12, poi gli ottavi sono in programma il 21/12, quindi i quarti nell’anno nuovo l’11/2, le semifinali l’11/3 e la finale l’8/4, con la vincitrice che avrà il primo posto nella classifica ripescaggi.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su