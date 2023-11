Calcio dilettanti. Super derby a Signa. Affrico per rialzarsi. Luco rischiatutto Oggi in Eccellenza e Promozione si giocano tre anticipi alle 14:30. Il derby Signa 1914-Lastrigiana in Eccellenza e Castelnuovo-Luco e Affrico-Montalcino in Promozione. Tornano in campo Tempesti e Sdaigui nel Signa e Trotta e Parri nel Luco. Tognozzi dell'Affrico schiera il giovane Russo. Partite importanti per le squadre in lotta per i play off.