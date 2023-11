CALCIO DILETTANTI. Terza Categoria, il Bagnolo a caccia del comando La 12ª giornata delle squadre forlivesi di Seconda e Terza Categoria prevede un match scontato per il Vecchiazzano, capolista del girone N di Seconda, e il Bagnolo, terzo a una lunghezza dal vertice, che cerca punti preziosi in casa. Partite in programma in tutti i gironi.