CALCIO DILETTANTI. Terza Categoria, scontro diretto. Bertinoro-Medla

In questo fine settimana in Seconda Categoria la vicecapolista Fiumanese gioca in casa, mentre nell’altro girone il Collinello, imbattuto e nettamente al comando, scenderà in campo a Perticara. In Terza Categoria big match tra Bertinoro e Medla, entrambe col Carpinello all’inseguimento del vertice. Il programma.

Seconda Categoria, 15ª giornata. Girone N. Domani (14.30): Fiumanese (32)-Real Cava (6), Deportivo Roncadello (15)-Casalborsetti (31), e Porto Fuori (17)-Valmontone Castrocaro (5). Girone O. Oggi: San Carlo (10)-Italtex San Colombano (17). Domani: Perticara (19)-Collinello (38), Borghigiana (21)-Atletic Frampula (21).

Terza Categoria, 15ª giornata. Oggi (14.30): Jr Romagna (4)-Carpinello (27), Bertinoro (26)-Medla (26), Civitella B (7)-Vigne (16), Aurora (28)-Bagnolo (19), Predappio (11)-Sarsinate (26), Union Sammartinese (13)-Artusianna (20), Vallesavio (13)-Torresavio (30).

f. p.