Calcio dilettanti. Tra Eccellenza e Promozione un turno di anticipi

Il turno infrasettimanale fissato per mercoledì ha comportato l’anticipo di numerose sfide di calcio dilettanti in programma in questo fine settimana. Tutte le partite del girone B di Eccellenza si giocheranno oggi con fischio d’inizio tra le 15 e le 15,30. Per quanto riguarda le bolognesi che militano in questo raggruppamento, il Mezzolara di Nicola Zecchi è atteso dalla delicata sfida casalinga (15,30) contro i romagnoli del Futball Cava Ronco, squadra con cui condivide il secondo posto a tre lunghezze dalla capolista Ars et Labor Ferrara (ex Spal).

Il Medicina Fossatone di Fulvio Assirelli – quinto – farà visita alla Sampierana (ore 15) mentre il Castenaso di Fabio Rizzo e l’Osteria Grande di Fabio Malaguti saranno di scena sui terreni di Sanpaimola e Mesola (il via alle 15). Nel girone A, il Corticella di Michel Cavina disputerà, alle 15, il match casalingo contro la sorpresa Pontenurese mentre lo Zola Predosa di Fabio Perinelli giocherà domani, alle 14,30.

Anche nel girone C di Promozione sono in programma due anticipi: alle 14,30, a Sala Bolognese, si sfideranno Petroniano e Felsina mentre alle 15, al ‘Foresti’ di Vado, si affronteranno la seconda Valsetta Lagaro e il Bentivoglio del nuovo tecnico Andrea ‘Briegel’ Govoni.