Calcio dilettanti. Tris del Bibbiano . La Falk raggiunta al fotofinish

In Promozione (girone B) il BibbianoSan Polo vince 3-0 con l’Atletic Progetto Montagna, ultimo in classifica. A segno Borges al 27’, Benassi al 55’ e Bonacini all’86’. Bibbiano momentaneamente capolista con 32 punti, ma oggi Arcetana e Vianese (32) faranno di tutto per riprendersi la vetta. Uno a uno in Prima (C) tra FalkGalileo (14) e Original Celtic Bhoys (14): Redo per la Falk al 28’, ma Dosso proprio all’89 fa pari. Nel girone D secondo punto per mister Bertacchi col Carpineti: 1-1 contro il Maranello. Sghedoni in gol al 45’ per i modenesi e Ricci al 52’ per gli appenninici. In Seconda (B) perde la Campeginese 2-1 con la Virtus San Lorenzo. Non basta Capra a fronte dei gol di Vincenti e Ussia. Nel girone D tre punti per il Novellara (1-0) col Rapid Viadana: decisivo Parenti. Nel girone E, colpo del Roteglia sul campo del Real Maranello: 1-0 firmato Corciolani. Roteglia a 22 punti, a -5 dalla capolista Corlo che oggi gioca sul campo della penultima Audax Casinalbo.