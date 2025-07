Calcio dilettanti: ufficiali le date di campionati e coppa. La Serie D inizierà il 7 settembre. Eccellenza e Promozione: via il 14

Ci sono le date ufficiali dell’inizio dei prossimi campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione. La D comincerà domenica 7 settembre (e finirà domenica 3 maggio) mentre la Coppa Italia di categoria sarà l’antipasto già da domenica 24 agosto con il turno preliminare... e poi dalla successiva domenica 31 agosto subito col primo turno (la finalissima sarà poi giovedì 19 marzo).

I massimi campionati regionali di Eccellenza e di Promozione in Toscana inizieranno invece domenica 14 settembre come già comunicato dal Comitato Regionale Toscana. I due campionati maggiori nella nostra regione inizieranno nella seconda domenica di settembre... così che prima di Natale si concluderanno i gironi di andata con le 15 giornate canoniche (è possibile che diventino 17 nel girone A di Eccellenza, in caso d’inserimento praticamente certo della Lucchese in sovrannumero... con dunque 2 turni infrasettimanali). La Coppa invece scatterà nell’ultima domenica d’agosto (31) mentre domenica 7 settembre si giocherà il ritorno del primo turno per l’Eccellenza e le gare-2 dei triangolari di Promozione Toscana.

Sul fronte mercato intanto c’è un Viareggio che in Eccellenza sta stringendo nella trattativa con Elia Galligani... mentre dovrebbe essere sfumato Apolloni, che va verso un’altra destinazione. Diana-Lollo-Podestà sono gli altri obiettivi delle zebre che tuttavia non mollano anche sulle alternative Maffei, Benassi e D’Alessandro per la difesa. Altri due bei colpi ad effetto lì ha invece in canna il Forte dei Marmi in Promozione, che intanto ha preso il 2003 Jonathan Bigini. Sarà un luglio di trattative.