Calcio dilettanti: ultima giornata della Coppa Eccellenza. Castenaso-Osteria Grande, quasi uno spareggio. Il Mezzolara vuole chiudere i conti con il Sanpaimola

Sarà un mercoledì di Coppa quello di oggi per le sei formazioni bolognesi che militano in Eccellenza. Alle 20,30 è in programma la terza e ultima giornata del quadrangolare valevole come primo turno di Coppa Italia di Eccellenza che, da questa stagione, è intitolata alla memoria dello storico dirigente del Crer Dorindo Sanguanini.

Partendo dal raggruppamento 5 – che è interamente bolognese – i giochi per la qualificazione agli ottavi di finale sono ancora tutti aperti: il Castenaso di Fabio Rizzo, galvanizzato per il primo posto in solitaria in campionato, ospiterà l’Osteria Grande di Giangiacomo Geraci mentre il Corticella di Michel Cavina, che tre giorni fa ha raccolto il primo successo della sua stagione, è atteso dal derby contro lo Zola Predosa di Fabio Perinelli.

La classifica: Osteria Grande 4; Castenaso e Zola Predosa 3; Corticella 1.

Per quanto riguarda invece il girone 7 – dove militano le altre due bolognesi – il Mezzolara di Nicola Zecchi farà visita al Sanpaimola (il fischio d’inizio è fissato per le 15 e non per le 20,30) mentre il Medicina Fossatone ospiterà, al ‘Pietro Zucchini’ di Budrio e non al ‘Bambi’ di Medicina, i ravennati del Massa Lombarda.

La classifica: Mezzolara 6; Medicina Fossatone e Massa Lombarda 3; Sanpaimola 0.

A passare il turno – e a qualificarsi così agli ottavi di finale – saranno le nove vincitrici dei quadrangolari più le sette migliori seconde.