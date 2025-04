Calcio dilettanti: ultimi 180' di regular season, Correggese in corsa per la Serie D

Dopo due settimane di stop, il calcio dilettanti affronta gli ultimi 180’ della regular season dall’Eccellenza alla Seconda categoria, mentre la Terza categoria ha ancora un tris di giornate. Sei punti separano la Correggese (67) dal ritorno in Serie D dopo un biennio di Eccellenza: scontro diretto all’ultimo turno del 4 maggio nel piacentino contro la capolista Nibbiano (69) avanti di due punti sui biancorossi, scossi dalle dimissioni poi rientrate di mister Ivano Rossi alla vigilia della sosta. Sorti del campionato sull’asse Reggio-Piacenza con la regina attesa dalla trasferta con l’Agazzanese (52), mentre i reggiani devono battere il Gotico Garibaldina (29) invischiato in zona play-out. La seconda, grazie agli attuali 12 punti sulla quinta, sarà attesa dalla finalissima play-off contro la matricola Vianese (63) attuale terza e quindi dai successivi spareggi nazionali raggiunti l’anno scorso dalle Terre di Castelli (55) che nella finale play-off piegò proprio la Correggese. I modenesi rischiano di mancarli causa il gap di 8 punti dalla Vianese e devono vincere la volata con l’appaiata Fidentina e con la Brescello Piccardo (54). In coda già retrocessa da tempo la cenerentola Virtus Castelfranco (0) e dopo l’ultima gara lo Sporting Scandiano (22), quasi in salvo il Real Formigine (38), mentre l’Arcetana (37) insegue l’hurrà salvezza contro Terre di Castelli o Zola Predosa. Obiettivo schivare la terzultima piazza che significa inferno diretto a causa degli attuali 10 punti di ritardo del Colorno (27) sull’Arcetana; il Rolo (29) punta a garantirsi l’accesso all’unico play-out col Gotico, ma dovrà fare almeno 4 punti con Fidentina e Terre di Castelli.

Nel girone A di Promozione snodo cruciale domenica per Vezzano (56) e Bibbiano/San Polo (53) in ottica play-off: per garantirsi la terza piazza, la truppa di Vinceti deve sbancare Salso, casa stagionale del Fidenza (26), condannandolo al ritorno certo in Prima categoria, anche se peseranno le assenze degli squalificati Alex Grossi e Mauro Piermattei. Stesso compito per il Bibbiano/San Polo che dovrà piegare al "Bedogni" l’altrettanto inguaiato Sorbolo Biancazzurra (26) e sperare nel ko del Fornovo Medesano (55) impegnato sul terreno della Bobbiese (65), in corsa per il primato con la Pontenurese (66) per conquistare la semifinale play-off contro il Vezzano. Nella zona calda difficile evitare i play-out per il Masone (33) costretto a superare la Bagnolese (37), facendo la corsa sul Monticelli (36) che attende il tranquillo Boretto (45).

Semifinali play-off quasi certe nel girone B: Campagnola (63) e Castellarano (59) puntano a confermare seconda e quarta piazza, mentre il Baiso/Secchia (54) prova ad agguantarle all’ultimo, imitando l’exploit di due anni fa. Decisivo lo scontro diretto Sanmichelese-La Pieve Nonantola. Per chiudere la pratica salvezza diretta, la Sammartinese (34) ha due match-ball con la sorpresa C.Rangone (54) e nella trasferta finale di Baiso. Al "Valeriani" Rubierese (48)-Virtus Correggio (58) vale l’annata del girone C: basta un punto agli ospiti per festeggiare il salto in Promozione e per chiudere un girone di ritorno in debito di ossigeno. I biancorossi inseguono il miglior piazzamento nella griglia play-off per i quali sarà decisivo il derby dell’ultima giornata Virtus Libertas-FalkGalileo.