Calcio Dilettanti. Una serata di coppe in Terza. Si giocano i sedicesimi di finale

Dopo l’antipasto per 6 squadre col turno preliminare, torna in campo stasera (20,30) la Coppa di Terza con i sedicesimi di finale: Bortolotti-Cimone, Serra-Fonda, Prignanese-Montefiorino, San Francesco-Eagles V. Ancora, Real Montale-Union 81, Academy TdC-Terre di Castelnuovo (al ’Caduti di Superga’ di Vignola), A. Solignano-Gioconda, J. Fiorano-Magreta, Roveretana-Vallalta, 4Ville-Sozzigalli, Baracca-Cortilese, Monari Nasi-Gaggio (ore 21,15), Sanfa-San Damaso Monari Nasi U21, Cognentese-Ganaceto, Borghetto-Castelfranco, Manzolino-Fides.

Le 16 qualificate accederanno agli ottavi del 22/10, poi sono in programma i quarti il 19/11, poi le semifinali e le finali, perché oltre alla finalissima (che assegna la Coppa) si gioca anche quella 3°-4° posto che dà il terzo pass per la fase regionale, grande novità di questa edizione.

Coppa Seconda. Mercoledì prossimo 24 alle 20,30 toccherà invece al primo turno della Coppa di Seconda con Madonna S.-Levizzano, San Paolo-A. Valli, Spezzanese-Cabassi (a Ubersetto), Corlo-Audax, Fox-Zocca, Villadoro-Ubersetto, Piumazzo-Pavullo, V. Cibeno-V. Possidiese.

Riunione. È prevista domani sera alle 20 presso il Coni Point all’interno del PalaPanini a Modena la riunione delle società delle Delegazione di Modena.

Serie D. Sono già 4 gli anticipi di sabato 20 in vista del turno infrasettimanale di mercoledì 24: oltre a Lentigione-Cittadella (ore 15) si giocano anche Sant’Angelo-Crema (18,30), Correggese-Rovato (15) e Piacenza-Imolese (15).