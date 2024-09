CALCIO Dilettanti. Union Sammartinese, una stagione ricca di novità. Tecnici federali nella cantera e mental coach

Al via la nuova stagione per l’Union Sammartinese presieduta da Samuela Navetta. La società biancorossa punta ad una evoluzione organizzativa e gestionale. Confermato Marco Sozzi quale direttore sportivo, nei quadri della società di San Martino in Strada è stato inserito Davide Reciputi, membro della Federazione Italiana Giuoco Calcio presso la Delegazione di Forlì, che ricoprirà la carica di direttore tecnico dopo diverse esperienze da allenatore.

L’obiettivo che la società si prefigge è strutturare l’attività con un’ottica più professionistica e moderna. Coordinatore dell’attività non agonistica sarà il professor Giovanni Lepori. Nel settore giovanile sono stati inseriti tecnici federali col patentino, che saranno coadiuvati da collaboratori per garantire al vivaio il miglior sviluppo possibile delle capacità individuali, al fine di portare la cantera a ottenere il 1° livello di categoria. Tutte le squadre saranno coordinate da un professore di Scienze Motorie che seguirà la preparazione fisico-atletica dei ragazzi, mentre l’aspetto tecnico sarà curato da istruttori di tecnica individuale.

Inoltre la società conferma l’attività del calcio femminile, unica a proporlo in provincia, con la partecipazione al campionato della prima squadra affiancata all’attività del settore giovanile. Per l’aspetto motivazionale e attitudinale i ragazzi saranno seguiti dal mental coach dottor Cesare Traversari, laureato in Psicologia e in possesso del master in Psicologia Sportiva, che sarà disponibile nel nuovo sportello di ascolto. Un fisioterapista sarà presente presso l’impianto sportivo un giorno a settimana per le valutazioni degli infortunati e per stabilire tempi e modi di recupero. Innovazioni che testimoniano la volontà dell’Union Sammartinese di offrire ai tesserati un ambiente sano e stimolante per sviluppare l’attività sportiva nel migliore dei modi. Per iscrizioni e informazioni 0543.83673.