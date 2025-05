Calcio dilettanti: Vianese e Campagnola inseguono la storia nei play-off

Proseguono gli spareggi per il calcio dilettanti (ore 16.30) dall’Eccellenza alla Terza categoria. Fra le 18 compagini reggiane impegnate, la matricola assoluta Vianese insegue l’appuntamento con la storia nella finale play-off di Eccellenza contro il Nibbiano, reduce dal bruciante ko nello spareggio per il trono con la Correggese, che ha scelto il sintetico "Bertocchi" per questa sfida. I rossoblù devono vincere con qualsiasi risultato per accedere al primo round degli spareggi nazionali, mentre ogni segno "X" farà proseguire la gara ai supplementari e in caso di ulteriore parità esulterà il Nibbiano grazie al miglior piazzamento in campionato; pari il conto degli squalificati che vede nei piacentini out lo stopper Bini, mentre mister Sarnelli deve rinunciare al difensore Palmiero.

Nella truppa del trainer Rastelli prezioso rientro da squalifica del bomber Grasso che ha scontato i due turni di stop. Stesso compito per il Campagnola che, per staccare il pass per la fase regionale dei play-off contro le formazioni vincenti degli altri quattro gironi, deve sbancare il sintetico della Sanmichelese anche nei 120’. In castigo mister Manfredini e il forte centrale Camara.

In Prima categoria sentitissimo derby cittadino a Cella fra Virtus Libertas e FalkGalileo che si presentano dopo i rispettivi successi nelle semifinali; leggero vantaggio per i padroni di casa che possono amministrare due risultati su tre. Dopo aver saltato le rispettive semifinali, ritornano in pista San Prospero Correggio e United Albinea: il team della Bassa attende i cugini della Virtus Mandrio in un match da categoria superiore, così come i gialloneri che devono domare il Carpineti. Chi la spunterà continuerà l’avventura in un ulteriore spareggio regionale che darà la certezza del salto in Prima categoria.

Per esorcizzare la prima retrocessione della sua storia post fusione, il Santos 1948 deve sbancare il "Soave" della Virtus Bagnolo che, al contrario, può salvarsi anche con qualsiasi pari, però da confermare negli extra time. Analogo compito per il nobile Puianello che per non ritornare nell’inferno della Terza categoria deve vincere sulla Boiardo Maer dopo il pari dell’andata. Primo round di match da dentro o fuori anche in Terza categoria dove i team di casa possono volare in semifinale anche col pari, sempre da ribadire nei supplementari, grazie al miglior piazzamento in stagione.

Il riepilogoEccellenza. Finale play-off: Nibbiano-Vianese al "Bertocchi" di Piacenza.Promozione. Finali play-off. Girone A: Bobbiese-Fornovo Medesano. Girone B: Sanmichelese-Campagnola.Prima categoria. Finali play-off. Girone B: Team Traversetolo-Solignano. Girone C: Virtus Libertas-FalkGalileo.Seconda categoria. Girone D. Play-off (finale): San Prospero Correggio-Virtus Mandrio sul centrale del "Borelli" di Correggio. Play-out (ritorno): Virtus Bagnolo-Santos 1948 al "Soave" di Bagnolo (and. 1-1). Girone E: Play-off (finale): United Albinea-Carpineti. Play-out (ritorno): Boiardo Maer-Puianello (and. 2-2). Terza categoria Primo turno play-off: Vetto-Amici di Davide; Cavriago-Cadelbosco; Plaza Montecchio-Sporting Tre Croci. Già in semifinale il Rivalta grazie all’argento conquistato in campionato.