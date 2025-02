Calcio dilettanti. X Martiri ko nel derby. Il Casumaro passa con due rigori

x martiri

Vittoria di rigore del Casumaro sul neutro di Portomaggiore il recupero di X Martiri-Casumaro. E’ stata una partita equilibrata, gli uomini di Sergio Rambaldi hanno avuto pazienza e cinismo nel sfruttare le occasioni capitate. Nella prima frazione i biancazzurri prendono in mano il pallino del gioco, soprattutto nella parte finale, ma senza costruire particolari occasioni. L’equilibrio si spezza al 10’ della ripresa, quando Slimani conquista un calcio di rigore, poi trasformato da Benini (nella foto), il capitano è uno specialista e non sbaglia. Il raddoppio è sempre dagli undici metri, un rigore conquistato da Catozzo e trasformato da Slimani. "E’ stato un derby combattuto – commenta capitan Francesco Benini – abbiamo retto l’urto nel primo tempo, poi siamo concreti e cinici a sfruttare i calci di rigore". Si è giocato nell’impianto di erba sintetica del "Bellini", a Portomaggiore, inaugurato domenica scorsa con la vittoria della Portuense sul Castenaso. "Sembrava di giocare in paradiso, visto il livello dei campi". Il Casumaro dovrà giocare altre due partite di seguito sul sintetico: la prima sarà a Vado, contro il Valsetta Lagaro; mercoledì a Sala Bolognese con la Valsanterno.