Calcio Dilettanti2. La Coppa di Promozione. Sanmichelese a Pontenure

Scattano stasera gli ottavi di finale della Coppa di Promozione dove è rimasta in lizza la sola Sanmichelese. I sassolesi giocano alle 20,30 in gara unica (in caso di parità al 90’ ci sono i rigori) sul campo della Pontenurese, quart’ultima in classifica nel girone ’A’ e avversario alla portata per la truppa di Azzurro che con 13 punti nelle ultime 5 gare si è insediata in zona playoff al 5° posto. Sempre stasera nella stessa parte del tabellone si gioca Casumaro-Luzzara, il 29 Castellana-Riese e il 612 Felsina-Sp. Scandiano. In Seconda ’F’ alle ore 21 al campo ’Zaccarelli’ di Carpi invece si recupera la sfida Carpine-San Paolo, fatta ripetere dal Giudice sportivo dopo l’1-1 di due settimane fa per errore tecnico dell’arbitro che punì col rosso invece che gol giallo Minelli (Carpine) che aveva segnato con una mano.