Calcio Dilettanti/Eccellenza. Cdr, il patron Morselli: "Obiettivo salvezza, per ora...»

Come da tradizione la veranda estiva di Bobotti a Modena ha fatto da palcoscenico per lo ’Sponsor dinner’ dell’Atletic Cdr Mutina, la serata in cui la società orange ha riunito a tavola amici, tifosi e sponsor. Un momento conviviale che abbraccia l’ottimo avvio della stagione da matricola assoluta in Eccellenza del club del patron Gian lauro Morselli. "Vincere un campionato come la Promozione non è stato facile – le parole di Morselli – e partecipare a un campionato come l’Eccellenza è un viaggio che percorriamo grazie soprattutto ai nostri sponsor, che ritrovo qui con grande orgoglio per celebrare anche i 73 anni di storia della Città dei Ragazzi. Abbiamo creato una squadra di ragazzi che sono uomini prima che giocatori, si comportano bene sia in campo che fuori, giocano con grinta e passione, per questo siamo contenti. Avevamo l’obiettivo di arrivare in Eccellenza, che considero la Serie A dei dilettanti, e l’abbiamo centrato. Per ora sono felice di vedere che abbiamo 6 squadre dietro, ma con i due ds Pivetti e Chiarabini e il nuovo dg Matteo Di Bonaventura stiamo costruendo qualcosa di importante, basta vedere che oltre allo staff ci sono almeno una quindicina di persone che gravitano intorno alla squadra". Poi è stato il presidente Giovanni Maggi a ribadire come "l’obiettivo è restare in Eccellenza il più a lungo possibile, poi vedremo".

Novità. Il Crer : le due squadre vincitrici della fase regionale della Coppa di Seconda e di Terza promosse senza ripescaggi.

In foto: Morselli col dg Di Bonaventura e la maglia Cdr

Davide Setti