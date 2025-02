Calcio Dilettanti/Promozione. Sogno San Felice, il Campagnola lo sveglia

campagnola

2

san felice

1

CAMPAGNOLA: Vlas, Camillo, Marzi, Parisi, Cavicchioli (1’st Consiglio), Vezzani (20’st Carlucci), Previato, Barilli, Jocic (45’st Vetere), Ricciotti, Chakir (35’st Cortese). A disp. Vioni, Mora, Fontanesi, Vecchia. All. Manfredini

SAN FELICE: Malagoli, Bagni, Malavasi, Giovannini, Pagano, Martino (45’st Borghi A.), Marchesini (25’st De Boni), Acanfora (30’st Reggiani), Cheli, Stabellini (37’st Bernabiti), Marconi. A disp. Galeazzi, Vilsaint, Borghi T. All. Pizzo

Arbitro: Trevisani di Ferrara

Reti: 15’st Cheli, 22’st Carlucci, 36’st Marzi

Note: espulso al 42’st Malavasi, ammoniti Camillo, Vezzani, Malagoli, Bagni e Marchesini

Per un’ora il San Felice ultimo della classe ha sognato il colpo grosso sul campo del Campagnola (in foto) secondo nel recupero del match di Promozione rinviato per il campo impraticabile, ma poi i giallorossi hanno dovuto incassare la quinta sconfitta di fila, mentre i reggiani (16 risultati utili) salgono a -7 dalla capolista Cdr che ospiteranno domenica nel big match. Succede tutto nel secondo tempo. Al 15’ Cheli approfitta di un errore da parte di Marzi, per infilare Vlas da posizione defilata sulla sinistra. Passano appena 7’ e Carlucci piazza il colpo di testa vincente, dopo aver agganciato l’ottimo suggerimento di Parisi. Poco dopo traversa di Camillo sugli sviluppi dell’angolo battuto da Barilli. Al 36’ Marzi trova il 2-1 con un colpo di testa su corner di Parisi. Nel finale il San Felice resta in 10 e sùbito dopo Consiglio realizzerebbe anche il 3-1, ma l’arbitro annulla per offside di Jocic.

Altre. La United Carpi ha ufficializzato mil difensore Pierpaolo Cinelli (2001) che arriva dal Sant’Agostino. Anche Casalgrande-Ganaceto si anticipa a sabato.