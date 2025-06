Calcio dilettantistico: cambi di panchina e conferme nelle squadre marchigiane

Molto probabilmente si separeranno le strade tra la K Sport Montecchio Gallo e mister Beppe Magi cercato con insistenza dalla Vigor Senigallia. Su Magi (foto a sinistra) pare che ci sia l’interessamento anche del Fossombrone qualora Fucili scelga altre strade (come sembra). Altro allenatore che potrebbe interessare al club metaurense è Gastone Mariotti. Ritornando alla K Sport, il neo mister che dovrebbe guidare la squadra nella prossima stagione potrebbe essere uno tra Clementi (ex Vigor Senigallia) e Giuliodori (ex Castelfidardo).

L’Urbania ha comunicato di aver confermato per la prossima stagioni tre giovani che hanno già avuto modo di mettersi in luce, ovvero: Lani, Diene e Antoniucci (foto al centro), tutti tre classe 2006. Dopo aver rinnovato il contratto con mister Pierangelo Fulgini iniziano le conferme dei calciatori al Vismara Calcio, con quattro pedine importanti per la difesa che si era già ben comportata nella stagione da precedente. Nello specifico si tratta di Mattia Melchiorri classe 94, che difenderà per la quarta stagione consecutiva la porta dei giallorossi, Nicola Del Pivo classe 92 (foto a destra), difensore centrale esperto (ha giocato anche nella Vis Pesaro) nonché uno a cui piace la costruzione del gioco dal basso, Marco Capomaggi, classe 2000, difensore duttile che sa ricoprire più ruoli, facendosi trovare sempre pronto quando viene chiamato in causa, e Francesco Palazzi, classe 2001, difensore centrale che sa distinguersi molto bene nel gioco aereo, nonché nella marcatura stretta sull’avversario diretto. Confermati gli under: Gianluca Oliva (classe ’06), Gianluca Carnaroli (cl ’06), Samuele Bertuccioli (’06), Filippo Vagnarelli (’07).

Confermato sulla panchina del Montecopiolo, dopo il bel campionato scorso, l’allenatore Stefano Lazzarini. Lo Schieti ha rinnovato per il secondo anno consecutivo con il difensore Andrea Guerra, confermato anche il capitano-attaccante Dylan Ceccaroli (10 gol nella stagione passata). L’Olimpia Marzocca ha incaricato nel ruolo di direttore sportivo Federico Rasicci che ha provveduto subito a confermare l’allenatore Alessio Fiori, che dopo aver militato come attaccante in alcune squadre del pesarese ha iniziato la carriera di trainer. Il Marina e il Montemarciano hanno deciso di fondersi tra loro dando vita ad un’unica società sportiva. La Biagio Nazzaro (Promozione) si avvarrà anche per la prossima stagione del mister Gianluca Fenucci, con lui il diesse Franco Gianangeli. L’Apecchio ha confermato il calciatore Thomas Scardacchi. Il Piobbico per la sostituzione di Rossi (passato all’Avis Montecalvo) ha messo gli occhi su Gianmarco Vagnini (classe 1993) della Nuova Real Metauro. L’Atletico River Urbinelli ha confermato mister Fabrizio Ruggeri. L’Asd Carpegna Calcio ufficializza che anche il prossimo anno bomber Francesco Stella (8 gol e 8 assist) vestirà la maglia bianco-azzurra. Con lui sono stati confermati anche Lorenzo Lazzarini, Stefano Piccini e Pietro Rocchi. Amedeo Pisciolini