Calcio dilettantistico: conferme e nuovi arrivi per la prossima stagione

Continuano le novità del calcio dilettantistico in ottica prossima stagione. Per quanto riguarda le panchine, conferma a Masone dopo la salvezza ottenuta da neopromossa in Promozione per mister Marco Marchesini. In Prima categoria riconferma anche per il Boca Barco: continuità con mister Roberto Buonsanto, 41enne che ha ottenuto due salvezze nelle ultime due annate, entrambe alla penultima giornata.

Intanto, come avevamo anticipato da tempo, è ufficiale l’arrivo di Giuseppe Nazzani al Bibbiano/San Polo (ex Riese, coi rossoneri che ufficializzeranno Davide Pavesi, ex Casalgrande). Fresco di promozione in Prima, cala un tris di riconferme il Novellara, col difensore Nicolò Gremmo (2003), il centrocampista Alessandro Bellesia (1998) e il prolifico attaccante del 2000 Nicolas Brocchetta.

Nonostante la retrocessione in Seconda categoria, è tra le più attive di tutte l’Atletic Progetto Montagna, subito determinato nel voler risalire: ecco le conferme di Samuele Ruggi (punta del 2006) e Samuele Gatti (difensore del 2005), ma soprattutto bel colpo in avanti con l’arrivo di Thomas Bonicelli, attaccante del 1993 che viene da tanti anni in Promozione nel Baiso/Secchia, e si candida a essere protagonista ben due categorie sotto. La Riese ha ceduto alla Carpine il centrocampista Marcello Lugli (2003) dalla Virtus Mandrio ed ex Riese.

Un’altra società attiva sempre in Seconda e sempre in montagna è il Carpineti: rimane l’attaccante del 2002 Samuele Caputo, così come il mediano Riccardo Morani (2000) e il duttile terzino Fabio Astolfi (2000). Non sono le uniche permanenze ufficiali: restano anche il difensore Alessio Pellati (’98), il trequartista Vincenzo Currà (2001), il terzino Emanuele Caselli (2000) e il classe 2005 Lorenzo Manfredi (difensore).

g.m.