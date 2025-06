Calcio dilettantistico: movimenti e conferme nei club di Casalguidi e Aglianese

Si muove il mercato del Casalguidi. Il nuovo tecnico Ivan Paolacci potrà contare su Andrea Bonfanti, Giovanni Puccianti, Alessandro Bonfanti e Matteo Paccagnini, considerando che tutti e quattro i giocatori sono stati riconfermati. E ci sarà ancora anche Alessandro Ceccarelli, il capitano presente sin dai tempi della Prima. Scendendo per l’appunto in Prima categoria, è l’Atletico Casini Spedalino a prendersi la scena stavolta: dopo la conferma di Matteo Capecchi come direttore sportivo, il club ha annunciato Filippo Ermini come nuovo allenatore. Il tecnico aglianese, reduce da un’ottima stagione al timone del Montemurlo, sarà chiamato a guidare la squadra verso un campionato più tranquillo di quello chiusosi di recente.

L’AM Aglianese ripartirà ancora una volta da mister Mirco Matteoni e dal nuovo direttore sportivo Antonio Lo Iacono, reduce dal salto in Promozione con lo Jolo (con l’annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare a breve). Tutto fatto anche per la conferma biennale del capocannoniere dell’ultima stagione dei biancoverdi, l’attaccante Edoardo Bastogi. Passiamo al Quarrata ha confermato l’ingaggio del giovane centrocampista Lorenzo Cecchi. CQS Pistoia e Tempio Chiazzano invece stanno trattando per arrivare ad una fusione, come anticipato dalla dirigenza del Chiazzano. E qualche giocatore guarda verso Prato: il portiere Alessandro Bacci, che da giovane arrivò sino alla Serie B con l’Ascoli, potrebbe infatti trasferirsi al Casale Fattoria, che dopo la salvezza ai playout sembra intenzionato a rilanciare.

Continuità è la parola d’ordine in casa Montagna Pistoiese: il club dovrebbe essere promosso in Prima dopo aver vinto i playoff e difficilmente coach Zinanni non sarà confermato.

Chiusura con il calcio giovanile ed un nome d’eccezione: manca l’ufficialità, ma salvo sorprese Luca Benesperi è pronto a tornare nel mondo del calcio dopo un anno di stop. Il sindaco di Agliana, che in passato ha allenato o guidato dalla scrivania diversi club di Pistoia e Prato, dovrebbe infatti essere il nuovo tecnico della formazione Juniores dell’Olmi.

Giovanni Fiorentino