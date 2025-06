Calcio dilettantistico: novità e conferme per le squadre del Mugello e Valdisieve

Novità e conferme per le società del Mugello e della Valdisieve. In Prima Categoria il San Godenzo ha confermato il direttore sportivo Marco Bargagni, mentre il nuovo allenatore è Jacopo Giannoni (al debutto da tecnico titolare). La Gallianese ha un nuovo allenatore, Massimo Coppini (ex San Godenzo), e un nuovo direttore sportivo, Cesare Calamai (ex Laurenziana). Il neopromosso Spartaco Banti Barberino ha confermato Alberto Taccini (direttore sportivo) e Gianluca Torresi (allenatore).

In Seconda Categoria il Reconquista di San Piero a Sieve (che però attende il ripescaggio in Prima) ha confermato sia il direttore sportivo Andrea Camartini che l’allenatore Ettore Lastrucci. Il Sagginale, dopo la retrocessione, ha confermato il direttore sportivo Giuseppe Assirelli e l’allenatore Carlo D’Onofrio. Il Firenzuola ha nuovo direttore sportivo, Fabio Geroni (al primo incarico nei dilettanti), e ha confermato l’allenatore Silvio D’Apolito. Il Sant’Agata ha confermato il direttore sportivo Riccardo Santoniccolo e l’allenatore Andrea Bosi.