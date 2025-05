Calcio dilettantistico: weekend decisivo per playoff e playout in provincia

Fine settimana importante per le squadre dilettantistiche della nostra provincia

Serie D. Per i playoff è impegnato il Fossombrone. Queste le gare del girone F delle semifinali che si disputeranno domenica pomeriggio alle 16. L’Aquila- Fossombrone e Teramo-Chieti. Match in gara unica, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con i tempi supplementari. Se la parità persiste, avanza la squadra meglio classificata nel campionato regolare. Le vincitrici della prima fase si affronteranno in una gara unica sul campo della squadra meglio classificata nel campionato regolare. Per i playout sono in programma (ore 16): Notaresco- Civitanovese e Sora-Roma City.

Eccellenza. Domenica è in programma allo stadio del Conero di Ancona (ore 16,30) lo spareggio Maceratese-K Sport Montecchio Gallo. La vincente salirà in serie D, la perdente affronterà domenica 18 maggio il Tolentino (che domenica scorsa ha battuto il Chiesanuova 0-4) per la finale playoff che assegna un posto nella fase degli spareggi nazionali. Si gioca allo Stadio Del Conero di Ancona alle 16,30. Per i playout domenica al "Ciarrocchi" di Porto d’Ascoli (ore 16,30) Atletico Mariner- Monturano.

Promozione. Domani per i playout del girone A si gioca al Comunale ‘Stefanelli’ di Pergola (ore 16,30) il match tra Pergolese-Sassoferrato Genga. Nel girone B è in programma Elpidiense Cascinare-Montegiorgio Calcio (ore 16,30) al "Ciccale" di Sant’Elpidio a Mare. Le vincenti saranno salve, le perdenti retrocedono. Per i playoff si giocano (sempre sabato) queste 2 gare: Atletico Azzurra Colli-Casette Verdini (ore 16,30 al Comunale "Colle Vaccaro" di Colli del Tronto) e Palmense-Aurora Treia (16,30 allo "Stanghetta" di Fermo. Le vincenti delle due gare poi si incontreranno tra loro la domenica successiva, chi primeggerà se la dovrà vedere domenica 25 maggio (ore 16,30) con la Fermignanese di mister Pazzaglia, seconda classificata in campionato e promossa direttamente alla finale playoff. Domenica per la finale del titolo regionale si fideranno alle ore 16,30 al "Pacifico Carotti" di Jesi la Jesina (vincente del girone A) il Trodica (vincitrice del girone B).

Prima e Seconda categoria. Qui sabato si gioca (ore 16,30) per l’ultima giornata del campionato 2024-25. Molti i verdetti assegnati anche se ci sono ancora gare importanti.

Mercato. L’Atletico Ascoli (serie D) ha confermato l’allenatore Simone Seccardini e il ds Marzetti. Ufficiale a Urbania la consegna della panchina a mister Antonio Ceccarini.

Amedeo Pisciolini