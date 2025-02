Calcio donne c. Women, derby col Riccione

Il Ravenna Women è atteso oggi al campo sportivo “Soprani“ di San Zaccaria (ore 14,30) dal derby contro il Riccione, formazione posizionata subito al di sopra della zona playout, occupando la 10ª piazza ma con un margine enorme sulla penultima – l’Isera è staccata di 11 punti – e quindi anche dovesse perdere una posizione ben difficilmente sarebbe costretta agli spareggi retrocessione, visto che con più di 5 punti di vantaggio non si disputerebbero. Il Ravenna Women con 3 punti in classifica, frutto di altrettanti pareggi, è ancroa alla ricerca della prima vittoria stagionale. Serie C, girone B, programma (18ª giornata, ore 14,30): Isera-Vicenza, Ravenna-Riccione, Real Vicenza-Chieti, Sudtirol-Jesina, Tavagnacco-Accademia Spal, Venezia-Venezia 1985, Villorba-Gatteo Mare. Riposa: Trento.

u.b.