Calcio donne serie b. Amaranto, scontro salvezza a Cuneo

Lunga trasferta per l’Arezzo calcio femminile, impegnata oggi alle ore 14,30 allo stadio "Fratelli Paschiero" di Cuneo contro la Freedom in uno scontro diretto già significativo per la corsa salvezza nel campionato di serie B.

Dopo la sconfitta di misura contro il Parma di domenica scorsa, infatti, le amaranto sono scivolate al terzultimo posto, in piena zona retrocessione, proprio dietro le piemontesi, due lunghezze avanti in graduatoria. Obiettivo sorpasso, dunque, cercando un successo che manca dalla prima giornata.

"Vogliamo dimostrare il nostro valore – ha detto il tecnico Eracleous – e in settimana abbiamo lavorato tanto e bene. Adesso dobbiamo raccogliere i frutti in campo, perché abbiamo bisogno di punti".

L’allenatore amaranto può contare sull’intera rosa a disposizione, compresa la centrocampista Paganini, che ha scontato i turni di squalifica.

L.A.