Calcio donne serie B: ambizioni di rilievo e non solo. Anselmi presenta il nuovo tecnico Benedetti: "Grande entusiasmo per questa esperienza»

Prime parole da neo allenatore dell’Arezzo femminile per Andrea Benedetti che è stato presentato ieri mattina nelle sede di Ceciliano alla presenza del presidente Massimo Anselmi (nella foto con Benedetti), del direttore generale Cucciniello e di quello sportivo Rossi. "Inizio questa esperienza nel calcio femminile con entusiasmo e grande motivazione – ha spiegato il tecnico – Arrivo in una società che sta dimostrando di lavorare bene ed ha la prospettiva di crescere ulteriormente. Rispetto al maschile non mi aspetto sostanziali differenze da un punto di vista tecnico-tattico se non sotto quello fisico". Poi fissa l’obiettivo. "Cercheremo di stabilizzarci nella parte sinistra della classifica provando a non porci limiti".

Nato a Cesena il 17 novembre 1969, dopo una buona carriera da calciatore con esperienze sia in serie D che in serie C, Benedetti ha iniziato ad allenare nel 2001 sulle panchine delle giovanili di Cesena e Fiorentina, prima di fare il salto tra i grandi con la Baldaccio Bruni Anghiari. Poi serie D con Riccione e Sangiovannese, dove ha vinto il torneo di Eccellenza, quindi Soci Casentino, Nuova Foiano e Subbiano. Nell’ultima stagione ha guidato la Sinalunghese.