CALCIO DONNE SERIE B. Debutto amaro per le amaranto. Passa il Bologna

Dopo i tre punti all’esordio arriva una battuta d’arresto per le amaranto dell’Arezzo calcio femminile. Razzoline e compagne erano impegnate in casa in questa giornata contro il Bologna. Unapartita contro una big della categoria, un vero e proprio primo banco di prova, per la formazione di Andrea Benedetti. Alla fineè arrivata una sconfitta di misura che è solo una battuta d’arresto nella fase iniziale della stagione. Le amaranto era riuscite a chiudere il primo tempo in parità, sul punteggio di 0-0. Una partitatutto sommato equilibrata con occasioni da una parte e dell’altra, macon entrambi gli estrem i difensori attenti nel disinnescare le varie opportunità avversarie. Tutto questo fino al minuto numero 81’ quando il punto sembrava ormai scritto. Raggi dalla destra mette una palla in area. Rognoni ci arriva di testa, battendo Di Nallo. Un episodio al quale l’Arezzo non riesce a replicare dovendo quindi lasciare sul terreno di gioco i tre punti. Un passo falso che arriva dopo l’ottimo esordio, vincente, nel turno precedente. La classifica vede quindi al comando, a punteggio pieno, Res Donna Roma, Hellas Verona e Brescia. A quota 4 punti Como, Bologna, Frosinone, mentre a tre punti ecco Cesena, Arezzo e Freedom. Con un punto il Lumezzane, a zero ancora San Marino, Vicenza, Venezia e Trastevere. Prossimo turno in programma domenica 28 settembre con l’ostica trasferta in casa del Cesena.

M.M.