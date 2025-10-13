Calcio donne serie B: decisiva la doppietta della centrocampista. Prima vittoria grazie a Vlassopoulou
Ritrovato l’entusiasmo dopo le ultime sconfitte. Le ragazze di Benedetti. piegano il Frosinone 2-1.
ACF AREZZO2FROSINONE1
ACF AREZZO: Di Nallo, Viesti, Tuteri, Vlassopoulou, Corazzi, Tamburini, Bossi (Ghio 59’), Termentini (Martino 59’), Lorieri (Nasoni E. 85’), Fortunati, Razzolini (Barsali 85’) Allenatore: Benedetti
FROSINONE: Nardi, Neddar, Nayedonova, Cinquegrana, Nocchi (Stibel 85’), Battistini (De Matteis 76’), Tata, Kraivanova, Costa, Coady, Dezotti Preedin (Licari 85’) Allenatore: Foglietta
RETI: Vlassopoulou 23’ e 71’, Tata 43’
NOTE: Ammonite: Tuteri, Nocchi, Lorieri; Angoli: 5-1; Recupero tempi: 3’ + 5’
AREZZOTorna al successo l’Arezzo femminile che batte 2-1 il Frosinone e conquista anche la prima vittoria casalinga del suo campionato. Le ragazze di Benedetti si rilanciano in classifica dopo un periodo di risultato negativi. Il vantaggio arriva al 23’ quando su iniziativa di Lorieri, Vlassopoulou è la più reattiva ad insaccare dopo la respinta del portiere. Appena prima dell’intervallo le ciocciare trovano il pari con Tata, ma nella ripresa Vlassopoulou riporta avanti le amaranto direttamente su calcio di punizione per il definitivo 2-1.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su