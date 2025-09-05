Calcio donne serie B: domani le amaranto scendono in campo in trasferta contro la neopromossa Vicenza. Le ragazze del patron Anselmi verso il debutto

AREZZOQuasi in contemporanea con l’Arezzo, scende in campo domani anche l’Acf Arezzo che comincia il proprio campionato di serie B in trasferta contro la neopromossa Vicenza. Inizialmente in programma domenica, la gara è stata anticipata al sabato: le amaranto saranno impegnate al campo comunale "Sergio Ceroni" di Grisignano di Zocco, venti chilometri dal capoluogo veneto, con calcio d’inizio alle ore 17. Per il nuovo tecnico Benedetti è l’occasione di valutare la crescita della sua squadra, composta da tante giocatrici nuove e molte giovani, in una gara ufficiale con punti in palio. Inizia dunque un campionato che si preannuncia, come sempre, molto impegnativo: quattordici le formazioni al via, con le novità Como, Venezia, Trastevere, Frosinone e, appunto, Vicenza. La società ciociara e quella biancorossa sono state ammesse a seguito della non ammissione della Sampdoria e dello Spezia. Il campionato terminerà il 17 maggio, con una lunga pausa natalizia che va dal 15 dicembre al 17 gennaio. In palio una promozione nella massima serie per la prima classificata, mentre le ultime due saranno retrocesse in C. Intanto, la società del presidente Anselmi ha annunciato che il giovane portiere amaranto Giorgia Cardarelli è stata convocata in nazionale Under 17 per il ritiro in programma a Tirrenia dal 7 all’11 settembre.

Luca Amorosi