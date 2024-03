Calcio donne serie B: domenica torna il campionato. L’ostacolo Genoa per la squadra di Eracleous. Nocchi e Diaz Ferrer a fianco di bomber Razzolini

AREZZO

L’Arezzo calcio femminile vuole tornare a fare punti dopo due sconfitte consecutive contro Chievo e Lazio. Il tecnico amaranto Eracleous ha avuto tempo per lavorare sul campo e preparare al meglio il prossimo impegno: il campionato di serie B, infatti, è stato fermo lo scorso fine settimana per la pausa nazionali. Domenica però si torna a fare sul serio e l’avversaria non è delle più morbide: al centro sportivo di Castiglion Fibocchi, visto che anche la Ss Arezzo giocherà questo turno in casa domani sera, arriva infatti il Genoa sesto in classifica e capace, due giornate fa, di bloccare sul pari proprio la Lazio. L’Arezzo punterà sul fattore campo e cercherà di registrare una difesa che negli ultimi cinque turni è riuscita a mantenere la porta inviolata solo col fanalino di coda Ravenna. Anche il reparto offensivo è chiamato a una prova più concreta: le amaranto hanno segnato appena due reti nelle ultime cinque uscite, entrambe a firma Razzolini e di cui una su calcio di rigore. Eracleous si aspetta un contributo più incisivo da Nocchi e Diaz Ferrer, che non segnano dalla vittoria in trasferta contro il Pavia del 7 gennaio.

L’allenamento di questo pomeriggio sul sintetico di Montefeltro e la rifinitura di domani mattina a Ceciliano permetteranno al tecnico di sciogliere gli ultimi dubbi di formazione in vista della gara contro le rossoblù, in programma domenica alle ore 14,30. Intanto, la portiera della Primavera dell’Acf Arezzo era stata convocata con la Nazionale under 16 per il raduno di Tirrenia che si sta svolgendo in questi giorni e che terminerà domani.