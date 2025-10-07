Calcio donne serie b: ennesima sconfitta in campionato. Le amaranto di Benedetti sono in crisi

Si può parlare di crisi in casa Arezzo calcio femminile: le amaranto, domenica pomeriggio, hanno perso la quarta partita consecutiva tra campionato e coppa. A Cuneo, infatti, la Freedom si è imposta 2-0 con due gol in rapida successione in avvio di gara. Le piemontesi sbloccano la sfida al minuto 8 con Bonetti e raddoppiano tre minuti più tardi con Pasquali, che approfitta di uno svarione del portiere amaranto Di Nallo. Gara subito in salita, dunque, per la squadra del tecnico Benedetti, che ha provato ad accorciare lo svantaggio già prima dell’intervallo ma senza successo. Anche nella ripresa i tentativi delle amaranto non hanno sortito effetto e così l’incontro si è concluso con la vittoria delle padrone di casa.

La classifica, ora, inizia a farsi preoccupante: l’Acf è quartultima con tre punti e precede tre squadre ancora a quota zero (Vicenza, Trastevere e San Marino). Domenica prossima al Nespoli di Arezzo arriva il neopromosso Frosinone: un’avversaria alla portata per cercare di invertire subito la rotta.