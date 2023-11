Calcio donne serie B: gran festa in trasferta e crisi ormai alle spalle. Amaranto forza 6, tripletta Nocchi

Un Arezzo femminile straripante sbanca Cuneo, interrompe la crisi di risultati e si rilancia nella corsa salvezza. Le squadra di Eracleous batte con un perentorio 6-1 le piemontesi del Freedom e conquista tre punti fondamentali in quello che era uno scontro diretto molto delicato per la bassa classifica. Con questo successo, il secondo stagionale, le amaranto scavalcano proprio le cuneesi in graduatoria e adesso hanno una lunghezza di margine sulla zona retrocessione. La partita si è decisa, di fatto, già nel primo tempo, chiuso avanti dall’Arezzo per 3-0.

Grande protagonista della partita Isotta Nocchi, autrice di una tripletta. E’ proprio lei ad aprire le marcature e a firmare poco dopo il raddoppio. Prima dell’intervallo arriva anche il tris firmato dalla capitana Costanza Razzolini. Nella ripresa Freedom accorcia le distanze con Mellano, ma è un fuoco di paglia perchè sale ancora in cattedra Nocchi che realizza la tripletta personale. Tre reti che proiettano l’attaccante ancora più in alto nella classifica marcatori a quota 8. Nel finale le amaranto dilagano con gli squilli di Diaz e Imprezzabile che fissano il punteggio sul definitivo 6-1.