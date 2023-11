CALCIO DONNE SERIE B. Inaki Gonzáles entra nello staff di Mr Mike

Nuovo ingresso nello staff tecnico dell’Arezzo femminile. Da questa settimana al fianco di Mike Eracleous c’è lo spagnolo Inaki Gonzáles.

Mister Mike lo conosce bene

e l’ha voluto con sè in questa esperienza aretina avendo già lavorato con lui negli Stati Uniti. la sua nomina è stata caldeggiata dallo stesso tecnico neozelandese. L’auspicio che questo rafforzamento dello staff possa servire per uscire dalla crisi di risultati nei quali sono finite le ragazze amaranto.

Anselmi ha ribadito la fiducia in Eracleous, ma adesso è chiaro che urge una svolta ed un’inversione di tendenza a cominciare dalla prossima partita casalinga contro il Parma. In classifica l’Arezzo occupa, attualmente, il terz’ultimo posto, in piena zona retrocessione. Un campionato che si sta rivelando più complicato di quello che forse la società si poteva immaginare.