Calcio donne serie B: le amaranto di Benedetti impegnate in trasferta nella quarta giornata di campionato. Razzolini & C. all’attacco del Cuneo

AREZZODopo due sconfitte consecutive, l’Arezzo femminile torna in campo nella quarta giornata del campionato di serie B con l’obiettivo di riprendere a fare punti. Le ragazze di Benedetti saranno impegnate questo pomeriggio, a Cuneo, alle ore 15 sul campo del Freedom. Le piemontesi sono a quota sei e occupano una buona posizione di classifica subito a ridosso delle posizioni di vertice. Razzolini (nella foto) e compagne, invece, sono ferme ai tre punti conquistati nella gara d’esordio prima di incappare nel doppio ko contro Bologna e Cesena.

Benedetti si affiderà in particolare alla sua capitana che proprio nell’ultimo turno ha raggiunto le 100 reti in maglia amaranto ed è già a quota tre gol in queste prime tre giornate. Il momento è delicato perchè dopo due stop è necessario tornare a muovere la classifica per allontare la zona calda. Siamo, ovviamente, soltanto all’inizio ma mettere in cascina punti pesanti può tornare utile. L’Arezzo è una formazione giovane che sta pagando un po’ lo scotto di un torneo difficile e competitivo come quello di serie B. A cominciare da oggi c’è da migliorare la tenuta difensiva, sei reti subite sono troppe.

A.L.