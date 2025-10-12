Calcio donne serie B: le amaranto per il riscatto. Razzolini & C. vanno all’assalto del Frosinone

È una gara delicata quella che l’Arezzo calcio femminile disputa oggi, in casa al centro sportivo "Bruno Nespoli", contro il Frosinone. La sconfitta di domenica scorsa a Cuneo contro la Freedom, infatti, ha aperto ufficialmente la crisi, con quattro sconfitte consecutive tra campionato e coppa che sono state mal digerite.

"Dobbiamo chiedere scusa al presidente per queste prestazioni al di sotto delle nostre possibilità – aveva detto il direttore sportivo Giacomo Rossi – Credo molto in queste ragazze ma questa al momento non è la squadra che abbiamo costruito. Tutto il gruppo deve farsi un esame di coscienza, l’insoddisfazione è totale".

Oggi, insomma, vietato sbagliare: la squadra gialloblù è una neopromossa e in classifica ha un punto in più dell’Arezzo (nella foto Razzolini), frutto di una vittoria contro il Vicenza, di un pareggio contro il Lumezzane e di due sconfitte nelle ultime due giornate.

Appuntamento per tifosi e appassionati alle ore 15. Il biglietto per accedere all’impianto del Villaggio Dante ha un costo di 10 euro.