CALCIO DONNE SERIE B. Le citte amaranto al test San Marino

Dopo la pausa nazionali, domani torna in campo l’Arezzo calcio femminile e lo fa nella cornice migliore, ovvero allo stadio Comunale, dopo che le prime partite casalinghe sono state disputate a Castiglion Fibocchi per via della concomitanza con la Ss Arezzo. Avversaria il San Marino Academy, che in classifica precede le amaranto di un punto. Si preannuncia quindi uno scontro diretto già significativo in ottica salvezza, anche se è solo la sesta giornata del campionato di serie B. Obiettivo delle ragazze del tecnico Eracleous è ritrovare la vittoria che manca dall’esordio nel torneo contro il Ravenna, cui hanno fatto seguito quattro sconfitte di fila contro Chievo, Lazio, Genoa e Ternana. Calcio d’inizio domani alle ore 14,30.