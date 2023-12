Calcio donne serie B. Le citte di Eracleous prendono un punto a Brescia: "Sfiorato il raddoppio dopo una bella prestazione»

AREZZO

L’Arezzo femminile strappa un punto in casa del Brescia e continua a muovere la classifica, anche se resta il rammarico per non aver gestito il vantaggio acquisito a metà primo tempo. Nella prima frazione le amaranto si fanno preferire, rendendosi pericolose prima con Nocchi, poi con Razzolini prima di trovare il vantaggio grazie a un gran gol dalla distanza di Ploner, che di sinistro spedisce la sfera al sette. Nella ripresa, invece, i ruoli si invertono: la squadra di Eracleous subisce l’approccio aggressivo delle lombarde che pareggiano con Zanoletti di testa sugli sviluppi di un corner. Al quarto d’ora il Brescia ha l’opportunità di raddoppiare ma Brayda fallisce un gol che sembrava fatto, poi succede poco altro e le due compagini si accontentano dell’1-1 e del punto a testa.

Il tecnico Eracleous esprime comunque soddisfazione per la prestazione delle sue ragazze: "Soprattutto nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, sfiorando anche il gol del raddoppio. Nel secondo tempo il Brescia ha trovato subito il gol e questo gli ha dato la spinta per fare la partita, ma nel complesso sono soddisfatto perché non è stato facile per nessuno fare punti a Brescia finora". L’allenatore valuta anche sulle ultime arrivate: "Le ho fatte entrare tutte e due nella ripresa perché si sono allenate subito bene anche se sono ferme da qualche mese perché giocavano nel campionato islandese".

L.A.