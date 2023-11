CALCIO DONNE SERIE B. Le ragazze di Eracleous col San Marino

AREZZO

Dopo la pausa torna il campionato di serie B femminile e l’Arezzo ricomincia il torneo cadetto ospitando, al comunale (ore 14,30) il San Marino Academy per la sesta giornata. Per le amaranto di Mike Eracleous c’è la necessità di imprimere un cambio di marcia al proprio cammino. Dopo cinque giornate, Razzolini e compagne hanno all’attivo una sola vittoria a fronte di 4 sconfitte. Vado detto che alcune di queste sono state immeritate e arrivate con avversarie di alta classifica. Contro San Marino è uno scontro diretto dal momento che le sanmarinesi hanno un solo punto in più delle aretine.

"Le ragazze hanno fatto una buona settimana nonostante il maltempo che ha condizionato un pò il lavoro – ha dichiato Eracleous alla vigilia – Abbiamo studiato le prossime avversarie e cercato di preparare alcuni accorgimenti, ma senza snaturare i nostri concetti. San Marino è una formazione che pratica un calcio compatto con grande disciplina. Hanno un organico composto da giocatrici che in passato hanno fatto parte anche della serie A. Il fatto di giocare al comunale di Arezzo deve essere uno stimolo in più per noi per disputare una buona partita e conquistare i punti che ci servono".

Ecco le 20 convocate: Holzer, Nardi, Blasoni, Costantino, Fortunati, Lorieri, Tonelli, Tuteri, Zito, Corazzi, Imprezzabile, Licco, Paganini, Ploner, Taleb, Bergros, Diaz, Gnisci, Nocchi, Razzolini.