Calcio donne serie B: novità nella conduzione tecnica. Tanti saluti a "mister Mike». Anselmi promuove Ilaria Leoni

AREZZO

Fulmine a ciel sereno in casa Arezzo calcio femminile alla vigilia della difficilissima trasferta contro la capolista Ternana.

La società amaranto, infatti, ha comunicato nelle scorse ore di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto dell’allenatore Michalis Eracleous e del suo collaboratore Inaki Gonzalo San Millan, arrivato solo qualche mese fa. Al suo posto, è stata promossa Ilaria Leoni, finora alla guida della formazione Primavera. Alla base di questa scelta, si legge nella nota della società, ci sarebbero dei motivi personali dell’allenatore australiano, che avrebbe necessità di far ritorno in Inghilterra. Il presidente Anselmi in merito ha aggiunto: "Mi dispiace molto perché con Michalis si era creato un ottimo rapporto professionale e umano. Lui sentiva la necessità di riavvicinarsi a casa e sicuramente avrebbe comunque lasciato a fine stagione. A questo punto abbiamo convenuto che fosse meglio cambiare fin da subito, in modo da poter programmare fin da ora la prossima stagione".

Sulla scelta, dunque, non avrebbero influito i risultati: "Eracleous – sostiene il presidente amaranto – stava svolgendo un ottimo lavoro con le ragazze. Non posso che dare giudizi positivi sul suo operato". Eracleous lascia quindi dopo 20 presenze in panchina tra campionato e coppa Italia.

Con lui alla guida la squadra amaranto ha totalizzato 21 punti in 19 giornate in serie B, frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte.

La società ha ringraziato Eracleous per il lavoro svolto in questi mesi e augurato buon lavoro alla nuova allenatrice, che avrà subito un impegno proibitivo a cui far fronte.

"Abbiamo scelto Ilaria Leoni – conclude Anselmi – perché ha fatto benissimo con la Primavera e abbiamo pensato che meritasse questa opportunità". Fischio d’inizio di Ternana-Arezzo in programma alle ore 14.30 di domani allo stadio "Moreno Gubbiotti" di Narni.

L.A.