Calcio donne serie B: occorre reagire quanto prima. Le amaranto a Cesena. Benedetti tenta il colpo

L’Arezzo calcio femminile è attesa oggi da una trasferta storicamente ostica, contro il Cesena. L’obiettivo della squadra del tecnico Andrea Benedetti è quello di archiviare le ultime due sconfitte, quella al secondo turno di campionato per mano del Bologna e quella di coppa Italia dello scorso fine settimana contro il Lumezzane. Entrambe, peraltro, sono arrivate di misura (0-1) e in casa, al campo sportivo "Bruno Nespoli" nuova casa delle amaranto per le gare ufficiali, mentre l’unico successo, alla prima giornata di serie B, era pervenuto sul campo del neopromosso Vicenza (1-2 con le reti di Razzolini e Tamburini). Le amaranto proveranno, insomma, a espugnare un altro campo e per farlo devono necessariamente tornare a segnare dopo due partite senza gol all’attivo. Le bianconere, proprio come l’Arezzo, hanno tre punti, frutto di una vittoria al primo turno e una sconfitta al secondo.

Il calcio d’inizio è in programma alle ore 15 al centro sportivo "Martorano" di Martorano di Cesena. È un fine settimana impegnativo, comunque, anche per il settore giovanile: anche la Primavera 1, infatti, scende in campo contro il Cesena in trasferta e sempre alle 15 di domani, ma al centro federale di Gatteo a Mare. Per la Under 17, invece, sfida casalinga al centro sportivo "Il Caggio" di Ceciliano contro i Giovanissimi Provinciali del Piandiscò oggi alle ore 15. Infine, sempre a Ceciliano, domani alle ore 11, la Under 15, che partecipa al campionato regionale, affronta il Grosseto.